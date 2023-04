Roger Schmidt e a 'seca' de Rafa: «Sabe que com o seu potencial pode marcar mais golos»

Rafa não marca para a Liga Bwin desde 29 de outubro de 202 2, uma 'seca' com a qual Roger Schmidt foi confrontado esta sexta-feira na antevisão ao jogo com o Gil Vicente (amanhã, 20H30). Para o treinador do Benfica, não é esse dado que está a impedir o avançado de estar a cumprir uma época "excelente"."Ele sabe que com o seu potencial pode marcar mais golos. Não é um jogador que esteja tão concentrado nisso, é dedicado à equipa, está a fazer uma temporada excelente. Marcou mais na Liga dos Campeões do que na Liga portuguesa, mas está tantas vezes envolvido em situações de ataque, é excelente a jogar entre as linhas, tem muita aceleração, pouco importa se marca ou não. Podia ter mais golos mas não o avalio apenas pela sua eficácia. É um jogador de topo e é um prazer tê-lo aqui", afirmou esta sexta-feira.