Roger Schmidt e as comparações entre Chiquinho e Zidane: «Há algumas semelhanças»

Roger Schmidt abordou a evolução de Chiquinho no Benfica e ainda o facto de alguns jogadores das águias lhe chamarem 'Zizou', em referência a Zidane."Ainda não tinha ouvido isso. Terei de perguntar aos jogadores a razão de ser dessa alcunha. Há algumas semelhanças, sobretudo quando se trata de reter a bola, o Chiquinho é muito bom nisso e era uma das grandes qualidades de Zidane, que foi um dos melhores médios de sempre. Ainda são precisos alguns jogos para chegar ao mesmo nível... O que posso dizer é que estou muito satisfeito com o Chiquinho. Já tinha demonstrado que tinha qualidade, mas era difícil para ele ser titular. Mas tal como não me canso de dizer, quando os jogadores aproveitarem o treino e tiverem atitude positiva, poderão ser recompensados por todo o trabalho que vão fazendo, ele é um exemplo excelente disso. Modificámos a posição dele, pode jogar no meio-campo ofensivo, mas olhando para o perfil dele, encaixa a criar jogadas, segurar jogo... O seu comportamento é bom. Corre muito, tem bom toque de bola, é bom no um para um... Ele saiu-se bem no treino e tem tido minutos depois da saída do Enzo. Quando teve oportunidade de ocupar esta posição no onze teve bons desempenhos, e agora está a ganhar confiança e a jogar cada vez melhor. É um jogador muito fiável e um excelente exemplo de tudo isto. É um exemplo de que ainda se pode atingir novos níveis com aquela idade", referiu o técnico do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para esta segunda-feira às 21h15.