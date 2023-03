Roger Schmidt e o confronto com o Inter nos 'quartos' da Champions: «Acreditamos em nós»

O Benfica vai defrontar o Inter nos quartos de final da Liga dos Campeões , um sorteio que Roger Schmidt já analisou."Está resolvido, já sabemos quem é o nosso adversário, vamos jogar contra uma grande quipa. O Inter tem muita qualidade individual, muita experiência, sei que nestes jogos da fase a eliminar todos os jogadores vão dar o seu melhor. Podemos esperar jogos difíceis, mas vamos dar o nosso melhor, como fazemos sempre, na liga e em jogos internacionais. É por isso que ainda estamos na Champions. Acreditamos em nós, vamos jogar o nosso futebol e esperamos ter oportunidade para passar às meias-finais", afirmou.Questionado sobre se o Benfica tinha a via mais fácil para chegar à final, Schmidt foi claro: "Claro que não. Não quero olhar muito para a frente. O importante é o jogo do V. Guimarães amanhã. Em abril vamos jogar estes jogos, vão ser difíceis, mas para já estamos concentrados no V. Guimarães, depois, o Rio Ave, FC Porto, e a seguir a Liga dos Campeões. Mas para já mantemos a humildade, é difícil trabalhar para chegar à posição a que chegamos e não vamos mudar a abordagem. Respeitar o adversário do próximo jogo, que é o V. Guimarães".