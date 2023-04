Roger Schmidt e o duelo com o Inter: «Temos de jogar a um nível top»

A menos de uma hora do duelo com o Inter , em Milão, Roger Schmidt explicou o que espera dos jogadores do Benfica para o encontro da 2.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, para o qual as águias partem com dois golos de desvantagem."Antes de mais temos de marcar e defender bem. Temos de jogar a um nível top. Precisamos de uma grande performance. Temos de ser inteligentes taticamente. Queremos jogar para a frente, é o que fazemos sempre. Mas também falamos da atitude, da situação em que estamos na eliminatória", começou por referir o técnico do Benfica à Eleven Sports.Schmidt mostrou-se confiante de que os encarnados vão dar a volta à eliminatória e disse não esperar que o adversário entre apenas com objetivo de defender a vantagem. "Para marcar dois golos temos 90 minutos. Temos de estar sempre focados. Não estou à espera que eles se limitem a defender. Estou confiante. Queremos chegar às meias-finais. Temos de dar tudo", frisou.