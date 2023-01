Roger Schmidt e o empate no dérbi: «Era possível ganhar este jogo»

O dérbi entre Benfica e Sporting terminou com um empate (2-2) entre os dois rivais de Lisboa, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Em declarações no final da partida, Roger Schmidt elogiou o desempenho dos jogadores, apesar de terem demorado muito tempo a entrar no jogo, deixando ainda a ideia de que as águias poderiam ter saído da Luz com um outro resultado. "Foi um jogo muito bom e muito intenso. Precisámos de 25-30 minutos para entrar no jogo, mas depois fizemos um bom jogo. Conseguimos voltar a entrar no jogo duas vezes, tentámos tudo para vencer mas temos de aceitar o empate. Não posso censurar os meus jogadores, mostraram um bom futebol e uma boa atitude. Era possível ganhar este jogo", começou por dizer o técnico alemão, em declarações aos microfones da BTV.

Atitude dos jogadores

"Não tenho qualquer dúvida quanto à mentalidade dos jogadores, conseguimos empurrar o Sporting para trás e criar oportunidades muito boas, tivemos alguns livres e oportunidades mas não conseguimos marcar o terceiro golo."

Primeiro dérbi no Benfica

"Vi um jogo muito bom de futebol, intenso, onde o Sporting demonstrou a sua qualidade, tem um bom plantel, não foi fácil. Foi a 16.ª jornada, ainda faltam 18. Podemos tirar muitas coisas positivas deste jogo para o futuro", terminou.