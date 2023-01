Roger Schmidt e o mercado do Benfica: «O nosso trabalho é ir fazendo ajustes»

Roger Schmidt abordou esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira - amanhã pelas 20h15 -, a prestação do Benfica no mercado de inverno, não descartando a chegada de mais algum reforço e garantindo que as águias continuam a "fazer ajustes"."Tentamos sempre fazer o nosso melhor para melhorar o plantel. Tivemos uma situação no verão, com muitos jogadores bons, mas tínhamos demasiados jogadores. Para o treino do dia a dia, tínhamos jogadores a mais, eles precisam de oportunidades. A certa altura tentámos reduzir um pouco o plantel e melhorá-lo. Neste momento é isso que estamos a fazer. Temos alguns dias, tomámos algumas decisões, e se acontecer alguma coisa logo vemos. Estamos muito concentrados nos jogos por ser uma altura decisiva da temporada. Já demonstrámos que os jogadores estão muito concentrados, estamos a jogar um bom futebol, e é isso que quero agora. Eventualmente podemos vir a ajustar o plantel", começou por referir o treinador alemão.E acrescentou: "Contratámos alguns jogadores, vendemos outros como Darwin, integrámos alguns da formação... É uma questão de nos movimentarmos durante a temporada, temos de ir buscar o melhor de cada jogador. O nosso trabalho depois é ir fazendo ajustes. Os responsáveis do clube estão a trabalhar muito bem para perceber a vontade dos jogadores. Há uns que podem querer sair por não terem tantos minutos e temos de respeitar isso e encontrar soluções. Tentamos ver o cenário geral, mas o objetivo é sempre ter um plantel equilibrado para reagirmos a lesões, jogadores não disponíveis... Esse é o nosso trabalho. Nesta janela de transferências, tínhamos muitos jogadores e aproveitámos para resolver algumas situações. Mas o mais importante é sempre o que se passa em campo, que até agora está a correr bem e tem sido muito positivo", rematou.