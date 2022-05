Roger Schmidt e o título do Ajax: «Eles têm melhores condições»

Roger Schmidt reagiu à conquista do título holandês pelo rival Ajax, cuja goleada (5-0) ao Heerenveen tornou inútil o triunfo (3-2) do PSV diante do NEC. "Todos os campeões merecem ganhar o título pois estão no topo após 34 jornadas, neste caso 33", começou por dizer o técnico alemão que vai orientar o Benfica na próxima temporada.Algo desanimado por terminar no segundo lugar - está a quatro pontos quando só falta disputar uma jornada -, Roger Schmidt enalteceu os aspetos positivos desta época. "Este ano jogámos melhor do que no primeiro ano e ficámos mais perto do título, foi mais apertado pois conseguimos manter tudo em aberto até à penúltima jornada", afirmou, apontando as diferenças para o rival. "É sempre um desafio enorme lutar com o Ajax, eles têm as melhores condições para serem campeões. Na maior parte dos casos as equipas com orçamentos maiores são aquelas que ganham os campeonatos, é assim em qualquer lado, mas há sempre uma pequena chance para nós. Demos o nosso melhor, acreditámos mas no final temos de aceitar que eles foram quatro pontos melhores do que nós", referiu Schmidt, conformado.