Roger Schmidt: «É um verdadeiro grupo de Champions»

Roger Schmidt reagiu esta sexta-feira ao sorteio da Champions que ditou que o Benfica integra o Grupo H com o PSG, a Juventus e o Maccabi Haifa."O nosso grupo é um verdadeiro grupo de Champions... Juventus, PSG e Maccabi Haifa. É um grupo muito interessante, nunca joguei contra qualquer das equipas. Foi muito importante garantir a qualificação e é nesta competição que queremos estar, mas estou muito concentrado no jogo de amanhã. Temos de dar um passo de cada vez e estarmos concentrados no Boavista", disse o treinador das águias na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista marcado para sábado (18 horas) no Estádio do Bessa.