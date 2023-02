Chegou, conheceu os cantos à casa e Roger Schmidt conquista novamente o ´ ´ - #LigaPortugalbwin



A escolha foi dos colegas A tua seria igual?#LigaPortugal #NãoPára #criatalento #createstalent pic.twitter.com/PIC5BwelvH — Liga Portugal (@ligaportugal) February 16, 2023

Roger Schmidt foi eleito, esta quinta-feira, o melhor treinador dos meses de dezembro e janeiro da Liga Bwin, numa votação levada a cabo pelos principais técnicos da competição.No período em questão, Schmidt guiou as águias a quatro vitórias - frente a Portimonense, Santa Clara, Paços de Ferreira e Arouca -, um empate e uma derrota, diante do Sp. Braga.O treinador do Benfica superou a concorrência de Armando Evangelista, do Arouca (24,44% dos votos), e Sérgio Conceição, do FC Porto (15,56%).