Roger Schmidt: «Eles marcaram nas poucas oportunidades que tiveram»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisou a derrota das águias (0-2) no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter Milão."Penso que eles foram melhores do que nós, eles marcaram nas poucas oportunidades que tiveram. Acho que tivemos o mesmo nível de oportunidades e não conseguimos marcar. Esta é a história do jogo", vincou à CNN Portugal."Faz parte do futebol, às vezes perdemos jogos. Jogámos contra duas boas equipas. Podíamos ter empatados com as duas equipas [FC Porto e Inter] ou mesmo vencido. Eles marcaram nas suas oportunidades.""Não, de maneira nenhuma."