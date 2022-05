Roger Schmidt elogia estruturas: «Tem tudo para criar a próxima geração de jogadores para o Benfica»

Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica, visitou o Estádio da Luz e o Benfica Campus e ficou com uma impressão positiva."Bom, não posso dizer que conheço do Benfica Campus, mas fiquei com uma curta visão geral. É uma estrutura mesmo boa, tem tudo para desenvolver os jogadores, para os melhorar e para criar a próxima geração de jogadores para o Benfica, para a primeira equipa. É esse o sentido de um departamento de formação: entregar bons jogadores tal como o Benfica fez no ano passado e a vitória este ano mostra que as pessoas estão a fazer um muito bom trabalho no Benfica Campus. Estou muito interessado nos jovens jogadores e no seu desenvolvimento. É sempre muito bom que os clubes tenham jogadores da formação na primeira equipa. Dão sempre alguma nova energia, alguma identificação com a equipa. Por isso, fiquei com uma primeira visão geral e é claro que nos próximos meses e anos vou conhecer toda a gente aqui e espero que possamos trabalhar todos juntos e muito bem. Estou aberto a isso", disse à BTV.