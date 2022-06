Roger Schmidt elogia FC Porto e Sporting mas frisa: «Temos de lutar por títulos»

Roger Schmidt falou esta segunda-feira à comunicação social - naquela que foi a primeira conferência de imprensa do alemão enquanto treinador do Benfica - e abordou diversos temas, desde o mercado aos principais rivais, e sem esquecer a sua célebre frase à chegada a Lisboa: "Se amamos o futebol, amamos o Benfica"."Foi uma questão no aeroporto. O que eu quis dizer foi que todos amamos futebol, e há alguns clubes que têm uma longa história e tradição, com jogadores incríveis. Clubes que venceram muitos títulos. Eu sou alemão, de longe de Portugal, mas o Benfica para mim é um desses clubes"."Acho que é um jogador muito bom. Não tenho a certeza se vamos conseguir contratá-lo, mas acho que poderia ser uma grande melhoria para a equipa, veremos o que vai acontecer nas próximas semanas"."Estou muito entusiasmado pelas semanas que aí vêm. Claro que conheço todos os jogadores, a equipa. Temos alguns jogadores que voltam de empréstimo e outros jogadores muito jovens, estou muito entusiasmado para os ver nos treinos. Estou ansioso e tenho a certeza que temos muita qualidade, uma boa mentalidade. A pré-época é sempre muito importante, mas já não temos muito tempo. Tenho uma ideia de como quero jogar, mas também estou aberto a ajustes consoante a qualidade dos jogadores"."Claro que estamos muito felizes que ele se tenha juntado a nós. É muito talentoso. O melhor seria ele chegar o mais cedo possível mas temos de esperar pelos próximos jogos. Estamos ansiosos por trabalhar com ele"."O Mario foi meu jogador, trouxe-o para o PSV. Claro que podia ser um bom jogador para o Benfica, mas ele foi muito claro: queria ficar na Alemanha, com a família, e foi isso que pesou mais na decisão. É um assunto encerrado"."Tenho de conhecer os árbitros. É sempre uma posição especial no futebol. Vamos ver. Li coisas sobre isso, mas vou esperar para ter a minha própria impressão. O FC Porto tem qualidade, foi um justo campeão, e o Sporting também tem muita qualidade. Agora temos de olhar para o presente, trabalhar, e estar preparados para lutar por títulos"."Como disse antes, isso é o passado. Todos começam a nova época ao mesmo tempo, e nós estamos focados em melhorar o nosso desempenho, no nosso futebol. Queremos ser mais estáveis nas nossas exibições e somar mais pontos. Temos de estar concentrados na nova época e queremos um desfecho diferente"."Acho que foi muito importante que tenha vindo. Claro que tenho os meus assistentes, que vieram comigo, mas acho muito importante que estes elementos se juntem. Foi uma sugestão do clube, ele era um grande jogador, é uma boa pessoa e está muito motivado. Fiquei muito feliz por se ter juntado a nós, tem conhecimento do futebol português e das coisas importantes na Liga. É por isso que está connosco e estou ansioso por trabalhar com ele"."Se tivesse ganho, a pressão seria a mesma. Os responsáveis do Benfica acreditam em mim, e agora é o momento para eu lhes mostrar que fizeram a escolha certa. Se te juntares a um clube de topo numa certa Liga, há sempre a pressão de ganhar. Aconteceu-me em outros clubes. Acho que temos de estar motivados e é nisso que temos de nos focar. Não sinto a pressão"."Acho que é um jogador experiente, já o mostrou na Alemanha, pode ser um jogador de topo. Conhecia-o da Bundesliga quando o treinava no Leverkusen, e agora estou à procura de ter mais informações sobre ele. É um bom jogador, uma ótima pessoa, vamos ver o que vai acontecer"."Urgente não. Não se pode ter uma equipa de 40 jogadores na pré-época, mas serve precisamente para isso, para ver o trabalho dos jogadores, tomar decisões. No final da pré-época acho que temos de ter um plantel para nos focarmos e termos os jogadores com as caraterísticas certas. Temos um bom grupo e estamos a trabalhar bem, mas nas próximas semanas vamos fazer ajustes"."Claro que estou ansioso por isso, por ver o estádio cheio, os adeptos connosco. Os adeptos são muito fervorosos, e precisamos deles para jogar ao nosso melhor nível. Vai ser essencial estarmos sempre todos juntos para atingirmos coisas boas. Gostaríamos de convidar os adeptos para virem ter connosco ao nosso estádio no próximo domingo, queremos fazer um treino aberto".