Roger Schmidt em silêncio: técnico não marca presença na conferência de imprensa

Ausente do jogo com o Famalicão por estar suspenso, Roger Schmidt não fez a antevisão da partida e esta sexta-feira, depois do triunfo por 2-0 sobre os nortenhos, também não surgiu na sala de conferência de imprensa da Luz para analisar o encontro. Apesar de suspenso, o técnico podia efetivamente marcar presença nesta conferência, mas decidiu não fazê-lo.Na flash interview, refira-se, falou Jens Wissing, o adjunto do alemão.