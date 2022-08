Roger Schmidt: «Enzo Fernández está na equipa ideal para um jogador da idade dele»

Benfica venceu esta sexta-feira o Arouca, por 4-0, no jogo de abertura da Liga Bwin 2022/23, com o treinador Roger Schmidt a destacar que as águias foram "uma equipa personalizada e com muita energia"."Definimos o jogo na primeira parte. Estou muito feliz. Os jogadores jogaram muito bem, tal como o fizeram na terça-feira. Não achei necessário fazer alterações. Os conhecimentos táticos deles são bons. Neste momento os jogadores têm de ter oportunidades de criar ligações entre si", referiu.O treinador das águias deixou ainda elogios a Enzo Fernández. "Estou muito surpreendido pela forma como se adaptou tão bem ao Benfica. Ele domina muito bem o jogo em campo, toma boas decisões. Penso que ele está na equipa ideal para um jogador da idade dele".