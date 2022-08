Roger Schmidt esclarece lesão de João Mário: «Sofreu uma contusão»

Roger Schmidt esclareceu o teor da lesão de João Mário no jogo com o Arouca, na conferência de imprensa após partida na Luz."João Mário sofreu uma contusão, é algo que dói muito. Para já não sei muito mais acerca disso e não sei se poderá estar apto para o jogo de terça-feira [com o Midtjylland]", revelou o treinador do Benfica.