Roger Schmidt: «Estamos desapontados e frustrados»

Roger Schmidt lamentou, este sábado, a derrota do Benfica diante do Chaves (0-1) , frisando que a sua equipa tentou "encontrar soluções frente a um adversário que defendeu com muitos jogadores"."Não marcámos, é muito simples. Há este tipo de jogos, quando tentamos encontrar soluções contra um adversário que defende com muitos jogadores. Já nos aconteceu muitas vezes esta época e sempre encontrámos soluções. Hoje tivemos grandes oportunidades, mas o guarda-redes fez grandes defesas. Quando não aproveitas as oportunidades, o adversário acredita sempre, eles marcaram numa oportunidade, num contra-ataque. Temos de aceitar", começou por dizer à Sport TV."Estamos desapontados e frustrados, a equipa deu o seu melhor. Não estás contente porque vais empatar e depois acabas por perder. Faz parte do futebol"."Estavam cansados. Deixei-os muito tempo em campo porque já marcaram muito este ano, mas a certa altura precisávamos de energia. Musa e Guedes são muito bons e, quando estão frescos, a probabilidade de marcarem é mais alta"."Quando perdes, há sempre muito ruído à volta da equipa. É algo para o qual estamos preparados. Vamos ficar juntos. Experiências como estas fazem-nos crescer. A equipa já mostrou que consegue reagir"."Os adeptos podem fazer o que quiserem. Acho que temos jogado um futebol fantástico a nível nacional e internacional e ainda somos líderes. Sei que os adeptos estão desapontados e na próxima semana queremos voltar a fazer com que fiquem felizes".