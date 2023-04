Roger Schmidt: «Estamos outra vez otimistas»

Roger Schmidt acredita que o Benfica vai recuperar em Milão o nível exibicional que mostrou antes do ciclo das três derrotas consecutivas (frente ao FC Porto, Inter e Chaves), que abalaram a confiança da equipa nesta reta final da temporada. "Agora estamos outra vez otimistas. Ficámos bastante desiludidos com cada uma das derrotas anteriores, porque sabíamos que não era bom perder esses jogos, era até possível ganhá-los apesar da forma como jogámos. Reparámos que não estamos a jogar ao mesmo nível que antes, creio que estamos a sentir alguns problemas a nível tático, mas falamos sempre sobre isso. Analisámos e tentamos voltar ao nosso estilo de jogo", referiu o técnico em declarações à Eleven Sports, acreditando que essa mudança surja já diante do Inter na 2.ª mão dos quartos-de-final da Champions.Após a desilusão pela sucessão de resultados negativos, que fez encolher a vantagem no topo da Liga Bwin de 10 para apenas quatro pontos, o alemão está convicto que o estado de espírito dos encarnados será diferente esta quarta-feira, em Itália. "O que vimos nos últimos jogos é que, quando os mesmos se decidem por momentos, um ou dois detalhes, corremos o risco de os perder. O que fizemos antes, a razão para ganharmos tantos jogos, foi criarmos sempre mais oportunidades do que os adversários e muitas vezes decidiram os jogos. Esses momentos não estão tão claros no campo e quando a história do jogo não corre a nosso favor, quando falta alguma felicidade nos momentos certos, então podes perder. Temos de voltar a mostrar uma performance tática de equipa mais fiável novamente", frisou Roger Schmidt, transparecendo confiança na luta por um bilhete para as meias-finais da Champions.