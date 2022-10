Roger Schmidt: «Este era o primeiro objetivo. Estou muito aliviado»

Roger Schmidt considerou que o jogo com a Juventus talvez tenha sido o melhor do Benfica esta temporada."Talvez sim. Jogamos um jogo fantástico com e sem bola, marcámos bons golos. Jogámos contra a Juventus, não era um adversário fácil. Nós acreditámos em nós, mostrámos um bom futebol", disse.O treinador destacou sobretudo a primeira parte. "Posso dizer que os primeiros 45 minutos jogamos no topo, foi tudo perfeito, a forma como os jogadores trataram a bola, a forma como estiveram confiantes e como marcaram. Tudo isso mostrou a confiança da equipa. Ficamos satisfeitos por jogarmos assim nestes jogos. Também no primeiro jogo demonstrámos este nível", referiu"Neres ainda não estava pronto para os 90 minutos e o meu pensamento foi colocá-lo durante a partida e já perto do final. O Aursnes também pode jogar nesta posição, trabalha bem com a bola e o Neres também entrou no final e é muito importante para nós.""Estou aliviado. Sabemos que é muito importante chegar aos oitavos de final. Este era o primeiro objetivo. Estou muito aliviado. Ainda vamos ter o último jogo, vamos tentar vencê-lo, não só pelo recorde [de pontos] mas também por causa do primeiro lugar do grupo."