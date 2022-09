Roger Schmidt: «Estou muito feliz por termos acabado os primeiros três meses da época no topo»

Roger Schmidt mostrou-se contente com a goleada imposta ao Marítimo na sétima jornada da Liga Bwin, por cinco golos sem resposta. O treinador alemão enalteceu a exigência com que os jogadores responderam aos primeiros três meses de competição."Estamos muito felizes. Mostrámos aos adeptos no estádio um jogo muito bom de futebol. A meio da primeira parte, começámos a criar oportunidades e boas oportunidades e marcámos, tal como na segunda parte. Marcámos golos muito bons e ficámos com a baliza a zero. Estou muito feliz por termos acabado os primeiros três meses da época a um nível de topo. Foi muito exigente para os jogadores, com muitos jogos. Estamos sempre focados e o nosso objetivo para hoje era mostrar aos fãs um jogo de futebol muito bom antes da paragem de seleções", começou por dizer à BTV, refutando dar particular destaque ao triunfo antes da pausa competitiva."Ganhar é sempre importante. Quem quer ser campeão tem de estar preparado para todos os jogos. Não podemos apontar para este tipo de jogos e não estar em boa forma como hoje estivemos. Não é evidente, não será sempre assim. Hoje merecemos ganhar e os jogadores mostraram qualidade futebolística e também uma mentalidade muito boa", sustentou o treinador das águias.