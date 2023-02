Roger Schmidt: «Faltam 13 jogos para sermos campeões»

Roger Schmidt diz que não se sente pressionado nesta fase da época, mas o treinador alemão do Benfica faz as contas ao que falta do campeonato e explica que a equipa está a 13 jogos do título."Faltam 13 jogos para sermos campeões. No início faltavam 34. A pressão não está a aumentar, mas continua a existir. Queremos dar aos adeptos uma alegria, queremos vencer o campeonato e estamos a trabalhar nesse sentido. No final da temporada são precisos muitos pontos. Somos a única equipa que tem a vitória nas suas mãos, e queremos manter isto assim. Temos de estar concentrados e sabemos que é difícil vencer jogos, sobretudo fora. O Vizela é uma boa equipa, que nós respeitamos, e vamos dar tudo para vencer e sair com os três pontos", explicou o treinador dos encarnados na antevisão do jogo de amanhã, com o Vizela.