Roger Schmidt faz corte: os 28 convocados do Benfica para a ida à Suíça

Roger Schmidt convocou 28 jogadores para o jogo com o Girona, amanhã (16h130), na Suíça. O treinador procedeu assim a um corte em relação ao plantel que tinha à disposição no estágio no Algarve, com destaque para a ausência de Pizzi, que está prestes a rumar ao Dubai.Em relação ao lote que esteve no sul de Portugal a estagiar, há a destacar as ausências de Leo Kokubo, André Gomes, Ristic (lesionado), João Victor (lesionado), Tomás Araújo, Gabriel, Tiago Gouveia, Taarabt, Pizzi e Martim Neto. Seferovic foi entretanto transferido para o Galatasaray.Guarda-redes: Odysseas, Helton e Samuel;Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, André Almeida, António Silva e Morato;Médios: Neres, Meite, Enzo, Diogo Gonçalves, Chiquinho, João Mário, Weigl, Gil Dias, Paulo Bernardo, Florentino, Rafa e Diego Moreira;Avançados: Yaremchuk, Rodrigo Pinho, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.