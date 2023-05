Roger Schmidt: «Fazer parte do Benfica é o melhor que pode haver no futebol»

Roger Schmidt falou aos adeptos do Benfica durante a festa da equipa no Marquês de Pombal , lembrando a célebre frase que proferiu quando chegou a Portugal para comandar as águias: "Se amas o futebol, amas o Benfica"."Há um ano cheguei ao aeroporto e perguntaram-me porque estava aqui. Eu respondi que amava o futebol e que se amavas o futebol, amavas o Benfica. Para ser honesto, disse isso porque foi o que pensei no momento, mas um ano mais tarde, vejo que tinha razão. Fazer parte do Benfica é o melhor que pode haver no futebol, agradeço muito por poder fazer parte disto. Agradeço o apoio. O que aconteceu hoje foi inacreditável e preciso de dizer que estou muito orgulhoso da minha equipa. Estou muito feliz por estar aqui neste momento, por fazer todos vocês felizes. Vocês só podem ser felizes se o Benfica for campeão, e somos campeões. Merecemos ser campeões, acho que jogámos o melhor futebol. Obrigado, benfiquistas!", referiu.