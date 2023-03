Roger Schmidt feliz com desempenho: «Mostrámos muita autoconfiança e muita qualidade»

“Não precisamos de sorte, não importa, todas as equipas são muito boas.”



Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisou o triunfo caseiro (5-1) sobre o Club Brugge culminado com o apuramento das águias para os quartos de final da Liga dos Campeões."Penso que foi disso que falámos. Não queríamos defender o 2-0 [da primeira mão] neste jogo. Queríamos decidir o jogo. Queríamos jogar como habitualmente jogamos. Queríamos mostrar que acreditamos em nós mesmo e mostrar que merecemos estar nos quartos de final. Penso que a equipa foi fantástica e os adeptos apoiaram-nos. Após o intervalo, continuámos até ao fim acabando com uma vitória", começou por dizer à Eleven Sports."Nestes dias, esperamos estar sempre na melhor forma. Hoje, mostraram que em grandes jogos colocam-se a 100 por cento. Estivemos muito bem com a posse de bola, estivemos muito bem a acelerar a bola no momento certo para atacar, com muitos movimentos. Mostrámos muita autoconfiança, muita qualidade. Estamos muito felizes", aferiu."Jogámos como uma equipa que merece estar nos quartos de final. Por agora, estamos muito felizes por estar nesta fase da prova. Vamos esperar pelo adversário nas próximas duas semanas. Veremos o sorteio. As melhores equipas estão nos quartos de final. Para nós, é importante ir passo a passo e não olhar demasiado em frente. Foi isso que fizemos durante a toda a época e vamos continuar assim.""Não é sorte, isso não importa, todas as equipas são muito boas. Não tivemos sorte na fase de grupos da Liga dos Campeões. Tínhamos equipas muito boas no nosso grupo. Fazemos o nosso melhor e é isso que iremos fazer nos quartos de final."