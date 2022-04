Roger Schmidt foge a perguntas sobre o Benfica: «Há muita coisa em jogo»

Roger Schmidt esquivou-se esta sexta-feira a comentar a sua mudança para o Benfica na próxima temporada, optando por focar todas as suas atenções no que falta disputar ao serviço do PSV Eindhoven, equipa que nesta altura está em segundo na Eredivisie, com menos 2 pontos do que o Ajax, e ainda luta pela Conference League e Taça da Holanda."Estamos numa altura muito especial para o clube, na qual queremos e podemos lutar por três troféus. Vamos dar tudo em todos os jogos. Esta é a altura em que tens de desfrutar como jogador e, no meu caso, como treinador. Precisamos de estar focados, mas períodos destes são muito especiais. Não quero falar no futuro, porque há muita coisa em jogo nesta altura", disse, de forma muito curta, o técnico, já de olho no duelo com o Twente, marcado para sábado.Apesar de fugir ao seu futuro, Schmidt sabe que será substituído por Ruud van Nistelrooij no cargo. Uma escolha que o alemão aprova. "Creio que é uma escolha boa e inteligente. Tivemos contacto ocasional e creio que ele sabe muita coisa sobre o clube. Talvez mais do que eu. Por vezes a oportunidade aparece e é uma questão de aproveitar ou não. Ele decidiu ser agora e o PSV tem suficientes pessoas ao lado dele que podem contribuir para o sucesso".