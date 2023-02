Roger Schmidt: «Foi muito importante marcar o segundo golo»

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, analisou o triunfo das águias na Bélgica (0-2), na casa do Club Brugge, em encontro da 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões."Quando jogas fora de casa a primeira mão de uma eliminatória e ganhas é um primeiro passo muito bom. Estamos no intervalo, é apenas 50 por cento. Mostrámos hoje que acreditamos em nós mesmos. No início tivemos algumas dificuldades. O Clube Brugge fez muita pressão, teve alguns momentos na área e tivemos de defender na zona vermelha mas mesmo aí mostrámos qualidade. No fim da primeira parte, controlámos a partida e fomos para frente, conseguimos criar oportunidades. Poderíamos ainda ter marcado na 1ª parte. Na segunda, viemos bem, marcámos o penálti. Foi muito importante marcar o segundo golo", começou por dizer à Eleven Sports.Disse que estávamos bem mas que poderíamos ser melhores. Este é um dos jogos mais importantes que poderíamos jogar. Disputamos a fase a eliminar da Liga dos Campeões e isso sentiu-se algo na mente e corpo dos jogadores. Mostrámos bravura desde o início da segunda parte e alta pressão e boas bolas. Depois, também dominámos o jogo."Sim, não está lesionado. Temos outros grandes jogadores no banco. Estão frescos e podemos trazer isso ao ataque. Neres fez um segundo golo muito bom. É sempre importante ter bons jogadores no banco."