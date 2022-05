Roger Schmidt fora da corrida por prémio de melhor treinador da Eredivisie

Antes de partir para Portugal, Roger Schmidt ficou a saber que não consta da lista de cinco nomeados para o prémio de melhor treinador da Eredivisie. Apesar de ter conquistado a Taça e a Supertaça da Holanda com o PSV – terminando o campeonato a dois pontos do campeão Ajax –, o novo técnico do Benfica não foi nomeado para o galardão Rinus Michels. O Sindicato dos Treinadores Holandeses indicou Ten Hag (Ajax), Arne Slot (levou o Feyenoord ao 3º lugar e à final da Liga Conferencia), Ron Jans (4º posto com o Twente), o estreante Joseph Oosting (10º com o modesto RKC Waalwijk) e Kees van Wonderen (guiou o recém-promovido Go Ahead Eagles na luta pelas provas europeias).