Roger Schmidt: «Ganhámos um ponto. Nada funcionou hoje»

O Benfica viu este sábado a sua série ganhadora neste arranque de temporada chegar ao final, com um empate a zeros diante do V. Guimarães numa partida na qual, na ótica de Roger Schmidt, nada correu bem às águias. Na sua análise, o técnico encarnado assume-se até resignado com a conquista do ponto."O Vitória jogou muito bem, bem organizado como esperávamos. Sabíamos que não seria fácil marcar. Tivemos momentos para isso, mas não foram grandes chances como normalmente temos. Não estivemos ao nosso máximo, faz parte do jogo. Quando não marcas tens de ficar com o ponto. Hoje, na minha opinião, ganhámos um ponto, porque foi um jogo difícil e podíamos ter perdido", começou por dizer, à SportTV."Na primeira parte não tivemos a intensidade que tínhamos de ter, sem a inteligência sem bola, sem os movimentos com bola, sem ritmo na posse, sem ligação entre os jogadores. Tentámos falar na segunda parte, para encontrar espaços. Mas no final temos de aceitar que eles defenderam quase tudo""Estava à procura de energia fresca. Acho que tentámos durante 65 minutos com os titulares e aí precisávamos de sangue fresco, com armas e forças diferentes. Depois com o Brooks na frente, mas temos de aceitar que nada funcionou hoje""É parte do futebol. Não esperávamos ganhar ganhar todos os jogos. Os jogadores estiveram bem até agora, não é fácil estar sempre prontos. As equipas contra o Benfica estão sempre extra-motivadas defensivamente. É parte do futebol. Os jogadores sabem disso, temos de mostrar uma boa mentalidade, podemos estar desapontados mas temos de olhar em frente", finalizou.