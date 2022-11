Roger Schmidt: «Gostavam que se encontrassem na final do Mundial»

Roger Schmidt fez este sábado a antevisão à receção do Benfica ao Gil Vicente, jogo relativo à 13.ª jornada da Liga Bwin e que tem apito inicial marcado para as 18 horas de amanhã. Um dos assuntos abordados foi convocatória de cinco jogadores das águias para o Mundial."Estou feliz por Enzo e Otamendi terem sido convocados assim como João Mário, Gonçalo Ramos e António Silva. Têm feito uma excelente época individualmente. Têm este prémio de serem convocados para as seleções. Gostavam que se encontrassem na final do campeonato do Mundo. Os outros jogadores também devem continuar a trabalhar para poderem ser chamados. António Silva e Otamendi têm sido sempre titulares, não costumamos mudar. Temos muitas soluções para esta posição e também é uma oportunidade para se mostrarem em forma e adquirirem uma nova forma", referiu o treinador.