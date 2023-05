Roger Schmidt: «Hoje é um ótimo dia para o Benfica»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou este sábado a vitória da sua equipa diante do Santa Clara (3-0) , que ditou a conquista do título da Liga Bwin."Foi uma luta longa toda a temporada, e precisámos do último jogo para vencer o título. Estamos muito orgulhosos, contentes e aliviados. A equipa esforçou-se muito toda a temporada e mereceu ser campeã. Agora conseguimos, estamos felizes pelos nossos adeptos, são a grande motivação para lutarmos e sabemos que estão felizes. Hoje é um ótimo dia para o Benfica", começou por dizer à Sport TV."Já lhes disse, hoje e toda a temporada estiveram connosco e isto não tinha sido possível sem eles. Agora desejo-lhes um excelente verão".