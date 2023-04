Roger Schmidt: «Hoje não estivemos no nosso melhor com e sem bola»

O Benfica perdeu esta sexta-feira com o FC Porto () no clássico da 27.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que as águias estiveram a vencer, com um autogolo de Diogo Costa (10'), mas permitiram a reviravolta portista.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt assumiu que os seus jogadores não estiveram ao nível que habituaram os adeptos esta temporada."Foi um jogo com poucas oportunidades para as duas equipas. Hoje não estivemos ao nosso melhor, com e sem bola. Não tivemos muitas oportunidades, assim como o adversário, que teve duas e aproveitou-as. Jogámos durante muito tempo a um nível elevadíssimo e hoje vimos como o futebol pode ser. Os adeptos apoiaram-nos muito, mesmo quando não jogamos tão bem. Eles acreditam em nós. Terça-feira temos mais um jogo importante [Inter Milão para a Liga dos Campeões]. Temos de recuperar rapidamente. Temos de olhar para a frente", disse, em resposta única, aos microfones da BTV.