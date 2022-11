Roger Schmidt: «Hoje temos uma oportunidade para ganhar em Israel»

Cerca de uma hora antes do início da partida frente ao Maccabi Haifa, Roger Schmidt prestou algumas declarações à ELEVEN no estádio Sammy Ofer, onde foi confrontado com o facto de nunca ter vencido um jogo em Israel na sua carreira de treinador. "Nunca ganhei em Israel? Eu? Já ganhei, este ano. Quer dizer, nós empatámos mas qualificámos. Ainda só joguei uma vez em Israel, por isso hoje temos mais uma oportunidade para ganhar aqui", atirou o técnico do Benfica.

Recorde-se que as águias já se encontram apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas ainda tentam chegar ao primeiro lugar do Grupo H. Para isso, o Benfica terá de fazer melhor do que o PSG diante da Juventus no outro jogo do grupo esta noite.