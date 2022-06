Roger Schmidt já chegou a Lisboa e promete: «Podemos falar de tudo na segunda-feira»

Roger Schmidt já chegou a Lisboa, agora para se mudar de vez de forma a iniciar o seu trabalho ao serviço do Benfica. Proveniente da Alemanha, o técnico de 55 anos aterrou na capital portuguesa com um atraso considerável e à chegada optou por não se alongar muito em conversa com os jornalistas quando questionado sobre movimentos de mercado."Não falamos sobre essas coisas hoje. Vamos focar-nos no arranque dos trabalhos. Não posso falar agora [sobre mercado]. Podemos falar de tudo na segunda-feira", prometeu.O ex-PSV Eindhoven inicia o seu trabalho no sábado, passando esta primeira fase de preparação na nova época no Seixal, juntamente com os adjuntos Jens Wissing, Jörn Wolf e Yann-Benjamin Kugel. Tal como o nosso jornal adiantou , o técnico pretente ter logo um contacto mais direto com os jogadores que vão comparecer no arranque dos trabalhos, com os testes físicos e médicos marcados para este fim-de-semana.