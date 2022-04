Roger Schmidt já fala sobre o Benfica: «Vi o jogo da Youth League e foi impressionante»

Benfica fecha contratação de Schmidt: as primeiras ideias para o Benfica com o alemão Benfica fecha contratação de Schmidt: as primeiras ideias para o Benfica com o alemão

Roger Schmidt foi um espectador atento da final da UEFA Youth League em que o Benfica goleou (6-0) o Salzburgo e conquistou o troféu. E, na primeira vez que falou das águias, mostrou-se impressionado."Vi o jogo e foi impressionante o que fizeram. Têm um ótimo departamento de formação e mereceram ganhar", afirmou o técnico alemão, que já assinou pelos encarnados um contrato válido para as duas próximas épocas com outra de opção, em declarações à TVI/CNN Portugal à saída do centro de estágios do PSV.Depois de dizer que "Lisboa é uma cidade incrível" e esclarecer que ainda não começou a aprender português, Roger Schmidt comentou estas últimas semanas na Holanda. "É um sentimento bom porque gosto de estar aqui. Sei que vai acabar dentro de duas ou três semanas, por isso daremos o nosso melhor para sermos também campeões. Depois fico livre para uma nova experiência", afirmou, sorridente, o sucessor de Nélson Veríssimo na Luz.