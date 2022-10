Roger Schmidt: «Já mostrámos que conseguimos jogar com outros jogadores»

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão jogo de amanhã com o Caldas, uma partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal que se disputa a partir das 20h45, nas Caldas da Rainha."Espero um jogo de Taça e os jogos da Taça são diferentes do habitual da Liga. Não subestimo estes jogos, adoro este tipo de competição, vão-se eliminando as equipas e a que chegar ao fim ganhou a toda a gente. Quando se chega às meias finais ou à final não é preciso motivar os jogadores. No início sim. Queremos fazer um bom jogo, tentar jogar de forma inteligente, mas se for difícil, estamos preparados para isso.""Penso que é sempre importante falar com os jogadores, sobre as diferentes competições. Mas desde o início da temporada tenho dito que queremos estar concentrados em provas. Passam a vida a dizer que a Taça é a forma mais fácil de ganhar um troféu, bastam 7 jogos, mas se olharmos para as estatísticas é a mais difícil. Nos últimos 25 anos, o Benfica só conquistou a Taça três vezes. Temos falado sobre isto, tentamos mudar o interruptor da Liga dos Campeões para a Taça. Os jogadores já demonstraram que têm uma boa atitude."."Vamos ver. Na semana passada mostrámos que conseguimos jogar com outros jogadores, sem que isso tivesse grande impacto na equipa. Amanhã se calhar também vamos mudar, mas estou à espera de jogar a um bom nivel.""É muito importante, diz-me a experiência que quando se chega à final, esse dia é sempre um dia muito especial, é diferente da Liga. Ganhar a final da Taça é sempre fantástico, há muita emoção à flor da pele. Temos a ambição de mostrar atitude no nosso primeiro jogo da Taça e queremos vencer.""Não vou dizer o onze inicial hoje. Veremos. Acho que ele está em excelente forma, está a recuperar muito bem, conseguiu descansar na seleção, claro que houve as deslocações. Na terça-feira fez um jogo excelente. Hoje estava fresco no treino, é jovem, não seria problema para ele jogar amanhã.O meu filho gosta do Enzo, da forma como ele joga e eu também. Toda a gente gosta dele, joga bom futebol. A minha família sempre cresceu no meio do futebol, a minha mulher e o meu filho estiveram no estádio, gostam dos clubes onde estou. Não prevejo não ter o Enzo depois do Mundial, ele está no sítio onde deve estar para se desenvolver. É muito bom para ele e para nós se ficar mais uns tempos no Benfica."O André é um caso especial. Está bem nos treinos, mostra atitude, o que às vezes é difícil, sobretudo quando se tem um papel menor na equipa. Não saiu, está no plantel. Temos três laterais direitos, o Gilberto e o Bah estão à frente dele, a decisão é minha. Para amanhã ele vai ser uma opção. Bah está doente e amanhã não pode jogar.""Tentamos sempre respeitar o adversário e analisar o melhor possível. Como analisámos o PSG, sabemos tudo o que precisamos saber sobre esta equipa. Temos de estar preparados, sabemos como jogam e estamos a postos.""O João Victor tem recuperado bem desde que voltou a treinar com a equipa, está perfeitamente integrado, sem limitações. É uma opção para amanhã e para as próximas semanas. Tivemos de esperar muito tempo por ele, mas já demonstrou qualidade nos treinos e nas próximas semanas vai certamente jogar futebol competitivo pelo Benfica. É rápido, ganha duelos no 1x1, é bom com a bola. É uma felicidade tê-lo connosco."