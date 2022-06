Roger Schmidt: «Javi García? Foi uma sugestão do clube, mas fiquei muito feliz»

Roger Schmidt falou esta segunda-feira, pela primeira vez, sobre a entrada de Javi García na sua equipa técnica no Benfica. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje na Luz, o treinador alemão das águias assumiu que o nome do espanhol foi uma sugestão do clube, mas mostrou-se "feliz" por contar com o ex-jogador das águias.

"Acho que foi muito importante que tenha vindo. Claro que tenho os meus assistentes, que vieram comigo, mas acho muito importante que estes elementos se juntem. Foi uma sugestão do clube, ele era um grande jogador, e agora é também uma boa pessoa e está muito motivado. Fiquei muito feliz por se ter juntado a nós, tem conhecimento do futebol português e das coisas importantes na Liga. É por isso que está connosco e estou ansioso por trabalhar com ele", atirou.