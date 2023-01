Roger Schmidt: «João Victor é um pouco uma vítima da história desta temporada»

João Victor foi hoje oficializado no Nantes e, esta quarta-feira, Roger Schmidt não lhe poupou nos elogios."O João é um pouco uma vítima da história desta temporada. No verão tínhamos uma situação complicada, três centrais de topo lesionados, com lesões prolongadas: João Victor, Morato e Veríssimo. Antes de assinar pelo Benfica, ele lesionou-se e acabou por ser mais complicado do que esperávamos. É por isso que tivemos de nos mexer no mercado. O Vertonghen saiu e a certa altura só tínhamos o António Silva e o Otamendi, daí termos ido buscar o Brooks. Passado uns meses estão todos prontos, e assim temos vários centrais excelentes e precisamos de gerir isso. O João Victor é um ótimo jogador e acreditamos nele, mas neste momento não estava a ter oportunidades suficientes, e foi por isso que saiu por empréstimo. Para eles, para nós e para o futuro, penso que foi a melhor decisão. Os jogadores têm de jogar e ele voltará. Espero que venha a jogar por nós, é um jogador muito bom", afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o P. Ferreira , encontro antecipado da 20.ª jornada.