O técnico do Benfica, Roger Schmidt, está bastante satisfeito com o arranque de temporada dos encarnados. "Jogamos um futebol reconhecível. Jogamos como o Benfica devia jogar. É bom sinal conseguires ser taticamente eficiente, defender e atacar bem como equipa. Os jogadores têm de acreditar que a filosofia trará sucesso, têm de estar convencidos", afirmou o alemão à Eleven.Em vésperas da deslocação a Israel para defrontar o Maccabi Haifa, o treinador das águias enalteceu a qualidade de jogo apresentado. "Parece que trabalhamos juntos desde sempre. A verdade é que passou pouco tempo, mas tem sido intenso. Felizmente, tem corrido bem e isso ajuda sempre", referiu Schmidt, sorridente, numa reportagem realizada em pleno balneário do Benfica. E o técnico não deixou de revelar quais foram os seus primeiros passos quando chegou à Luz. "Quando aceitas ser treinador pensas na tua filosofia do futebol. Depois tentas entender a cultura do país, a equipa, o clube, as capacidades dos jogadores e o que lhes cai bem", afirmou.A fechar a reportagem que passou na Eleven, foi possível ver a parte final da palestra de Roger Schmidt após o triunfo (4-3) sobre a Juventus, que selou a passagem aos 'oitavos' da Liga dos Campeões. "Jogámos como uma equipa da Champions, por isso bom trabalho Benfica", disse, batendo seguida palmas aos jogadores.