Roger Schmidt: «Jogo ficou praticamente resolvido com o terceiro golo antes do intervalo»

O Benfica regressou este sábado às vitórias no campeonato com um triunfo (4-2) na receção ao Rio Ave na nona jornada da prova, antes do clássico com o FC Porto, num encontro em que as águias estiveram em desvantagem no marcador.

Em declarações no final da partida, Roger Schmidt assumiu estar satisfeito com a resposta da equipa depois de um jogo exigente como o que teve na quarta-feira frente ao PSG para a Liga dos Campeões.

"Estamos muito felizes porque nunca é fácil jogar estes jogos depois de um jogo como o que tivemos na quarta-feira frente ao PSG, fizemos algumas alterações, criámos muitas oportunidades, penso que podíamos ter facilitado se tivéssemos concretizado algumas oportunidades mais cedo", começou por dizer o técnico alemão das águias, em declarações à BTV.



Várias alterações na equipa

"É óbvio que todos os jogadores que aqui estão que podem jogar no Benfica, às vezes têm de esperar um bocadinho mais."



Desvantagem cedo no marcador a resposta da equipa ainda antes do intervalo

"Coisas destas podem acontecer, já sabíamos. Eles aproveitaram para marcar, apesar de estarmos preparados. Os adeptos confiam em nós, nós próprios estamos confiantes, era importante marcarmos aqueles dois golos e com o terceiro golo o jogo ficou praticamente resolvido ainda antes do intervalo", terminou.