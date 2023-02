Roger Schmidt justifica gesto para os adeptos do Vizela: «Reagi a algumas provocações»

O Benfica bateu este sábado o Vizela, por 2-0, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin, num encontro que ficou decidido com bis de João Mário. Em declarações na conferência de imprensa, Roger Schmidt, que foi expulso nos descontos, justificou por que motivo fez o gesto, com os dedos, indicando o resultado na direção dos adeptos da casa.





"Reagi a algumas provocações de adeptos que estavam atrás de mim. Isso não é permitido, por isso aceito o cartão vermelho", disse o treinador encarnado.

Análise ao encontro



"Foi um jogo muito difícil para nós, mas era o que estávamos à espera antes do jogo começar. O Vizela já mostrou o quão difícil é jogar contra eles. São muito valentes, muito bons nos momentos de transição. Precisámos de um pouco de sorte em alguns desses momentos, mas no final marcámos na primeira parte. Não foi o jogo perfeito da nossa parte, mas é especialmente nestes jogos que se tem de vencer, os mais difíceis e aqueles onde não consegues estar totalmente equilibrado. Mas merecemos ganhar hoje. Foi um grande passo para nós."



Explicação para a boa imagem deixada pelo Vizela





"Eles podiam ter marcado mais do que uma vez, mas nós também tivemos momentos em que podíamos ter marcado mais do que um golo. Eu tenho explicação para isso, a mais clara para mim, é o Vizela. Têm estado muito bem, tentam jogar para a frente, são muito bons na segunda bola. Quando conquistam as segundas bolas são muito verticais, com bons jogadores lá na frente e bons médios no centro do terreno. Penso que foi essa a razão. O adversário acreditou nas suas capacidades e se tu não matares o jogo é normal que eles acreditem sempre até ao final. Esta foi a história do jogo de hoje. Também é preciso ter qualidade para ganhar jogos como este, não temos tido jogos assim esta temporada. Todas as vitórias que tivemos até agora foram merecedoras por termos sido a melhor equipa nos jogos, aquela que tem e consegue criar mais oportunidades de golo. Hoje foi equilibrado, o Vizela também podia ter ganho. Mas no final nós marcámos dois golos e é por isso que somos os vencedores."



Espera mais jogos assim até ao final?

"Não sei, cada jogo tem a sua própria história. O jogo de hoje teve a história que vimos. Na última semana foi uma história completamente diferente. Fomos uma equipa muito melhor, mas não marcámos e o adversário marcou no primeiro remate que fez. Temos de mantermo-nos calmos e pacientes até ao final do jogo para marcarmos o golo decisivo. Essa foi a história do jogo da última semana. Hoje foi uma história diferente. No próximo jogo, contra o Famalicão, estamos preparados para fazermos um bom jogo e depois vamos ver como vamos reagir à história desse jogo. É isso que temos que fazer. O futebol é sempre um pouco imprevisível porque as duas equipas montam uma estratégia, um plano, ambas tentam vencer. Temos de aceitar que o adversário pode utilizar os vários momentos do jogo para influenciar o resultado à maneira deles."