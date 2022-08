Roger Schmidt justifica saída de Gilberto: «Acho que não esteve assim tão bem no jogo»

Roger Schmidt, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito pela vitória deste sábado no terreno do Casa Pia (1-0) , num jogo que considerou ter sido disputado num "campo difícil"."Na primeira parte tentámos demasiadas vezes encontrar a solução no centro em vez de tentarmos nas alas, e isso foi uma das coisas que discutimos ao intervalo. Na 2.ª parte encontrámos espaço e criámos oportunidades. O campo estava difícil, foi complicado jogar com tantos jogadores atrás da bola, tentámos encontrar soluções. Mostrámos paciência, disciplina e concentração, e o que conta são os três pontos", começou por referir o alemão aos microfones da Sport TV."Acho que não esteve assim tão bem no jogo. Tem jogado muito e para ter pernas frescas foi melhor colocarmos o Bah. Quando entrou teve momentos bons no ataque. Não é preciso só 11 jogadores, precisamos de uma equipa, e os suplentes foram essenciais"."Espero que esteja 100 por cento apto contra o Dínamo Kiev, mas temos de esperar. Os próximos dias são decisivos e não está nada certo ainda"."Vi–o jogar com muita paixão pelo Benfica".