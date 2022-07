Roger Schmidt mais ativo no banco do Benfica

O técnico Roger Schmidt surgiu, ontem à noite, bem mais interventivo do que no primeiro jogo particular. Em St, George’s Park, diante do Reading, o alemão nunca se levantou e só trocou impressoões com os jogadores ao intervalo e no final. Já frente ao Nice esteve sempre de pé, atento à partida, corrigindo o posicionamento de vários jogadores. Festejou os golos com o adjunto Javi García e numa pausa para hidratação falou com António Silva e Pizzi.