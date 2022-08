Roger Schmidt: «Merecemos ganhar e jogámos um futebol muito bom. Estou feliz»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt analisou o triunfo no primeiro encontro oficial da temporada que culminou com um triunfo caseiro diante do Midtjylland (4-1), a contar para a primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Claro que estou feliz. Era a nossa tarefa levar a confiança para o campo depois de uma pré-época muito boa. Sabíamos antes do apito inicial do árbitro que a pré-época era passado e teríamos de aparecer num jogo que não era fácil. O Midtjylland não é um oponente fácil de defrontar. Criámos muitas ocasiões para marcar. Merecemos ganhar e jogámos um futebol muito bom. Estou feliz", começou por dizer à BTV, deixando elogios à capacidade de Gonçalo Ramos, que fez um hat-trick aos dinamarqueses.



"Tal como os outros jogadores, fez um jogo muito bom. Marcou três golos mas senti que poderia ter marcado mais três. É um avançado-centro e gosta de jogar nesta posição. Tem vários bons jogadores à sua volta, como o Neres, João Mário, entre outros, que o colocam em boas situações para marcar. É muito bom em frente à baliza a utilizar o seu poder e a qualidade de finalização. Foi muito importante hoje", referiu o treinador alemão das águias.



Eliminatória em aberto?



"Hoje foi apenas o primeiro passo. Já o sabíamos antes. Queríamos alcançar o melhor resultado possível e usar o nosso fator-casa. Agora temos de estar preparados para o jogo de sexta-feira [para a Liga Bwin], na Luz, para depois nos focarmos na próxima mão da pré-eliminatória. Garantidamente que não está fechada. Temos de demonstrar o mesmo espírito na Dinamarca para nos qualificar-nos para a próxima ronda."