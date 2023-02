Roger Schmidt: «Mostrámos que contra estas equipas conseguimos encontrar soluções e marcar golos na altura certa»

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, analisou triunfo caseiro diante do Casa Pia (3-0) que permitiu alargar a vantagem na frente do campeonato para 11 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, FC Porto, que só cumpre o encontro da 19ª jornada da Liga Bwin no domingo."Gostei muito do jogo de hoje. Penso que jogámos muito bem, precisámos de algum tempo para entender o momento certo para acelerar o jogo. O Casa Pia é muito organizado, defende bem, também com o bloco baixo, mas mostrámos hoje que também contra estas equipas conseguimos encontrar soluções e marcar golos na altura certa. Controlámos o jogo e dominámos. Tivemos uma postura série até quando o jogo já estava decidido. Fizemos um pressing fantástico. Conseguimos recuperar bolas muito rapidamente. Conseguimos também poupar energia. Estivemos sempre frescos. Foi um jogo ótimo para nós", referiu sobre a vitória em declarações à BTV.