Roger Schmidt não dá apuramento por garantido: «Estamos apenas no intervalo»

Roger Schmidt analisou as incidências da vitória do Benfica na Polónia (0-2), ante o Dínamo Kiev, que deixou as águias mais próximas da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico das águias mostrou-se satisfeito com o desempenho dos seus homens."Foi um jogo intenso como esperávamos, perante uma boa equipa, com qualidade nas transições. Por vezes precisámos do guarda-redes, os defesa-centrais estiveram bem", começou por considerar, frisando que a eliminatória não está ganha."Estamos apenas no intervalo. Queríamos fazer um bom primeiro passo e conseguimos. E agora temos de nos focar. Temos de estar preparados ao máximo que conseguirmos para a próxima mão da eliminatória", frisou o treinador alemão à Eleven Sports após o triunfo na Polónia por 2-0.Já à CNN Portugal, Schmidt deu conta do mesmo pensamento cauteloso. "Temos de descansar. Foi um jogo muito intenso. Temos de prepararmo-nos da melhor maneira para o segundo jogo. Estamos a meio. Fizemos um bom primeiro jogo, o resultado é bom mas tudo é possível. Temos de estar atentos e cem por cento focados. Queremos levar as coisas a bom porto no nosso estádio. Continuamos a achar que o Dínamo é uma boa equipa e temos de ter muita atenção", garantiu o treinador do clube da Luz.