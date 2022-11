Roger Schmidt: «Não é fácil jogar contra nós»

O Benfica goleou este domingo o Estoril por 5-1, na Amoreira, a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que Musa, António Silva (2), João Mário e Ristic marcaram para as águias. Em declarações no final da partida na 'flash-interview' da Sport TV, Roger Schmidt elogiou a exibição dos seus jogadores, afirmando que "não é fácil" para qualquer equipa jogar contra o Benfica.

"Penso que estamos muito bem, que jogamos num nível muito bom. Não é fácil jogar contra nós, os jogadores mostraram muita atitude em seguir o nosso plano de jogo, tiveram um bom comportamento em campo e assim é difícil. Todos os jogos são um desafio para nós, mas no final penso que estivemos muito bem hoje", começou por dizer o técnico alemão.

Schmidt acredita que o Benfica poderia ter marcado mais golos. "Criámos muitas oportunidades, penso que ainda poderíamos ter marcado mais golos. Sabemos acelerar nos momentos certos, boas saídas para o ataque, bem na posse de bola, em ganhar as bolas divididas... Estivemos muito bem. Temos opções diferentes. O resto é a consequência do quão os jogadores investem no momento em saímos para o ataque."

Elogios a António Silva e a questão que é para Fernando Santos

"Há algumas semanas, tínhamos centrais muito bons lesionados. Ele apareceu, já tinha estado bem na pré-temporada e acabou por ter a oportunidade. Agora já leva um bom número de jogos seguidos a um grande nível, contra grandes equipas. Está habituado a jogar, dá-se muito bem com o Otamendi, e no centro da defesa é um sítio que um treinador não gosta de mexer muito. Tem estado muito bem. Eles dão-nos muita estabilidade em termos defensivos, mas também confiança no momento de construção. Hoje esteve no sítio certo por duas vezes e por isso marcou os dois golos. É um jogador muito bom, especial, tem uma grande atitude, é muito humilde, está sempre focado e estou muito feliz com ele. Essa questão é algo que o selecionador nacional tem de responder", terminou.