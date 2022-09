Roger Schmidt: «Não espero vitórias fáceis e hoje voltou a ser um exemplo disso»

Roger Schmidt analisou este sábado a 11.ª vitória consecutiva do Benfica na temporada, desta vez diante do Famalicão (1-0) na 6.ª jornada da Liga Bwin, considerando que as águias mereceram o triunfo."Estou muito feliz porque não foi uma tarefa fácil. É sempre difícil entre jogos de Liga dos Campeões, há também diferenças de jogar à tarde, quando a luz está a diminuir. Acho que criámos três ou quatro grandes oportunidades na 1.ª parte. Não foi fácil, mas não demos nenhuma oportunidade ao adversário. Foi merecido e trabalhámos arduamente para isto", começou por dizer à Sport TV."Cada jogo é um desafio, temos de respeitar os adversários. Hoje esperámos pelo primeiro golo, mas claro que o Famalicão acreditou sempre que podia empatar, é diferente jogar às 15h da tarde. Mostrámos uma ótima atitude enquanto equipa. Não espero vitórias fáceis, espero que seja sempre difícil, e hoje foi outro exemplo disso"."Já era esse o plano antes do golo. Achei que precisávamos de energia em campo, e foi por isso que coloquei três jogadores. O golo não era razão para mudar a decisão"."Não jogou pré-temporada, a última vez que jogou foi em março. Vamos trabalhar com ele nas próximas semanas para voltar à melhor forma"."Significa que somos capazes de vencer. No início é sempre difícil, mas fazê-lo algumas vezes é um ótimo sinal para a equipa. Temos de estar concentrados, temos três dias para nos prepararmos e para depois jogarmos um jogo difícil em Turim".