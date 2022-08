Roger Schmidt: «Não fizemos um jogo perfeito, mas foi um bom início de época que nos dá confiança»

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito após a goleada do Benfica ao Arouca, no jogo inaugural da Liga Bwin 2022/23."Penso que foi uma boa prestação do Benfica. É sempre importante ganhar o primeiro jogo, especialmente em casa. Tivemos um bom início de jogo. Com o cartão vermelho ficou mais difícil para o Arouca, que baixou linhas e isso também dificultou. Não fizemos um jogo perfeito, mas foi um bom início de época que nos dá confiança. Estou feliz por isso", começou por dizer o treinador do Benfica à BTV."Sim, é sempre importante marcar golos, criar oportunidades e não deixar os adversários criá-las. Não tiveram lances muito perigosos, é um bom sinal para toda a equipa, que trabalha para evitar os contra-ataques. Estou contente com a atitude dos jogadores, mostraram uma grande prestação de equipa. Foi um bom início de jogo, tal como na terça-feira, o que dá confiança. Especialmente no nosso estádio mostrar boa qualidade de jogo é importante. Os nosso adeptos são muito bons.""Sim, claro não é difícil sentir [o ambiente]. O ambiente no estádio é incrível, temos de usar esta vantagem aqui no estádio. Penso que é uma arma muito importante para nos nesta época", concluiu.