Roger Schmidt: «Não foi um jogo bonito, mas o que importa é que ganhámos»

Roger Schmidt era um treinador satisfeito após a vitória do Benfica frente ao FC Porto, no Dragão, e que mantém as águias invictas na liderança da Liga Bwin."Estou muito feliz pela vitoria que foi muito importante. Era o nosso objetivo. Foi um jogo muito difícil e difícil de controlar na 1.º parte. Tivemos muitas bolas longas e não estivemos tão bem, mas melhoramos em alguns momentos. Penso que antes do intervalo não conseguimos criar as melhores oportunidades. Na 2.ª parte percebemos que a atmosfera estava difícil, mas demos boa resposta. Estou orgulhoso dos meus jogadores. Marcámos um golo e defendemos bem. Não foi um jogo bonito, mas o que importa é que ganhámos e merecemos ganhar", começou por dizer o treinador dos encarnados à Sport TV."Não conseguimos jogar o nosso jogo. Houve muitos livres, muitas bolas longas. Falámos ao intervalo e estivemos melhor na 2.ª parte. Fizemos um bom jogo e tivemos alguma sorte que também é preciso. Normalmente criámos mais opotunidades. Ganhámos e não importa como.""As substituições foram precisamente por isso.""Mostrámos que também sabemos vencer jogos de futebol diferentes do normal, em que queremos jogar o melhor futebol e fazer muitas oportunidades. Hoje, só queríamos ganhar, não interessava como. O FC Porto esteve bem e sabe como conseguir bolas paradas. Penso que podíamos ter sido mais inteligentes nestes lances. Mas foi positivo termos conseguido defender todos estes livres. Foi até ao último segundo, mas conseguimos os três pontos.""Sabiamos que tínhamos essa margem de conforto se ganhássemos. É importante, mas só passaram 10 jogos nada está decidido. Foi uma declaração dos jogadores conseguirem ganhar contra uma grande equipa."