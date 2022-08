Roger Schmidt aparentou estar algo agastado com a decisão de Tiago Martins em expulsar, por acumulação de cartões amarelos o defesa argentino Nico Otamendi. Após a partida com o Casa Pia , o treinador alemão considerou que "por vezes" as decisões para as admoestações são demasiado rápidas e que foi por isso que decidiu, antes, tirar Florentino de campo."Esteve bem, mas o adversário tinha jogadores muito rápidos para o contra-ataque... Não quis correr riscos com segundos cartões amarelos. Vimos o Nico Otamendi ser expulso por acumulação. Acho que por vezes são muito rápidos com as decisões para cartões amarelos, na minha opinião. Vimos duas faltas do Nico Otamendi, foi quase nada", declarou o técnico, em conferência de imprensa.