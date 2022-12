Roger Schmidt: «Não há qualquer pressão para renovar»

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito por ter sido eleito o melhor treinador da Liga nos meses de agosto, outubro e novembro, mas atribui o mérito aos jogadores. O técnico alemão falou também sobre a renovação do contrato, pretendida pelos responsáveis encarnados."O que diz é muito agradável, mas isto é uma consequência do desempenho dos jogadores. Quando recebo estes prémios, é consequência do que eles fazem em campo. Tem a ver com o momento da equipa e com a dinâmica. Temos de atingir os objetivos do clube, e os objetivos de um clube como o Benfica é ganhar troféus. Temos de mostrar que somos capazes de vencer troféus com o Benfica. Temos de atingir as expectativas e, só aí, podemos dizer que tivemos sucesso. É nisso que estou concentrado. Temos tido um bom desempenho mas ainda não acabou. Estou muito feliz, tenho mais um ano e meio de contrato. Não há qualquer pressão para renovar. Quero demonstrar que tenho qualidade suficiente para estar no Benfica", explicou na conferência de antevisão do jogo de amanhã, com o Moreirense, para a Taça da Liga.